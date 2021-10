https://it.sputniknews.com/20211021/lamorgese-nel-mirino-di-prefetti-e-questori-lontana-dai-problemi-reali-13405777.html

Lamorgese nel mirino di prefetti e questori: "Lontana dai problemi reali"

Lamorgese nel mirino di prefetti e questori: "Lontana dai problemi reali"

Il Giornale pubblica il contenuto di alcune chat in cui i dirigenti delle forze dell'ordine criticano l'operato del Viminale. Ed esplode l'ironia social per la difesa dell'agente in borghese immortalato durante l'assalto al blindato durante la manifestazione no-pass in piazza del Popolo a Roma.

2021-10-21T16:26+0200

2021-10-21T16:26+0200

2021-10-21T16:26+0200

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10147573_0:0:2785:1566_1920x0_80_0_0_a485ad7968f391bcace08419bf7521db.jpg

Un ministro chiuso nei “palazzi affrescati” e “lontano dai problemi della gente”. Così nelle chat degli operatori della Polizia viene descritta Luciana Lamorgese. Da mesi sotto attacco della destra per la gestione, spesso discutibile, dell’ordine pubblico, viene difesa a spada tratta dalla sinistra e dallo stesso premier.Ora a sconfessarla, secondo quanto scrive Chiara Giannini sul Giornale in edicola, sarebbero gli stessi poliziotti. “Prefetti e questori”, che, rivela il quotidiano, sarebbero sostanzialmente dello stesso avviso di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.La ministra, si legge nelle chat pubblicate dal Giornale, “sta chiusa nel suo ufficio, non esce, non si occupa dei problemi delle Forze dell'ordine”. “Non capiamo perché non si dimette”, scrivono. Lamorgese, secondo i dirigenti di polizia, sarebbe “fuori dai problemi reali”. “Dovrebbe scendere per strada e rendersi conto dei disagi della gente”, proseguono i critici.Poi sono arrivate le polemiche per l’assalto alla sede della Cgil, durante la manifestazione dei no-pass e Forza Nuova e per le cariche contro i portuali che protestavano contro l’obbligo del certificato verde a Trieste.L’ultima gaffe della ministra, che ha scatenato l’ironia social, e non solo, è stata quella relativa al ruolo dell’agente in borghese, immortalato assieme ai manifestanti che tentavano di assaltare un blindato che passava in mezzo alla folla di manifestanti anti green pass radunata a piazza del Popolo.La disparità del trattamento riservato ai lavoratori triestini e ai partecipanti alla mega festa abusiva, inoltre, non è passata inosservata neppure tra gli agenti, come nota qualche rappresentante sindacale.Insomma, a chiedere le dimissioni del ministro non ci sarebbero soltanto Lega e Fratelli d’Italia. L’insofferenza circolerebbe anche tra gli uomini in divisa, che, almeno nel segreto delle chat, si dichiarano spiazzati dall’operato del Viminale.

https://it.sputniknews.com/20211019/assalto-cgil-lamorgese-respinge-le-accuse-di-strategie-oscure-e-inquietanti-retroscena-13371202.html

Superbianco Juden Palestine apartheid Sensibili a pestare i vari Cucchi e Aldovrandi piuttosto che i nazi all'assalto della CGIL. 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alessandra Benignetti https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9585030_0:20:410:430_100x100_80_0_0_c93fce99e020950d5c9a69026651b2a1.jpg

politica