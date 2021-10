https://it.sputniknews.com/20211021/kabul-i-talebani-cercano-di-disperdere-un-raduno-di-donne-presso-il-palazzo-del-governo-13401344.html

Kabul, i talebani cercano di disperdere un raduno di donne presso il palazzo del governo

Kabul, i talebani cercano di disperdere un raduno di donne presso il palazzo del governo

Oggi, diverse decine di donne hanno organizzato una protesta a Kabul, vicino al palazzo del ministero degli Esteri afghano, spingendo i talebani ad intervenire... 21.10.2021

2021-10-21T15:20+0200

2021-10-21T15:20+0200

2021-10-21T15:20+0200

Si erano radunate una trentina di donne, che alla fine sono state costrette dai talebani* a spostarsi in un'altra strada, ha aggiunto il testimone. I talebani hanno inoltre sequestrato l'attrezzatura dei giornalisti che hanno cercato di seguire la manifestazione, ha proseguito il testimone.I talebani si sono impegnati a difendere i diritti delle donne all'interno della norme della legge islamica (Sharia) e a sviluppare regole per consentire alle donne di studiare e lavorare, anche in politica. Tuttavia, le donne hanno già organizzato diverse proteste in diverse città afghane, per chiedere alle nuove autorità di rispettare i diritti e garantire la rappresentanza del governo e delle autorità municipali.* Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e molti altri Paesi

