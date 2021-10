https://it.sputniknews.com/20211021/greta-thunberg-contro-i-leader-mondiali-manipolano-dati-su-inquinamento-13407623.html

Greta Thunberg contro i leader mondiali: manipolano dati su inquinamento

La giovane ambientalista svedese ha accusato i leader mondiali di negare la portata della crisi climatica. 21.10.2021, Sputnik Italia

L'ambientalista svedese Greta Thunberg ha accusato i leader mondiali di negare la portata della crisi climatica e ambientale, sostenendo che Regno Unito, Stati Uniti e Cina stanno adottando un "approccio creativo" alle statistiche per migliorare i loro indicatori ambientali.In precedenza Greta aveva definito l'approccio dei leader mondiali per affrontare le questioni climatiche come "una mancanza d'azione deliberata" e "tradimento delle generazioni presenti e future" in risposta alla loro dichiarazione di intenti per raggiungere la neutralità del carbonio entro la metà del secolo e costruire un'economia verde.Oggi il giornale britannico The Guardian ha pubblicato un articolo a firma di Greta Thunberg sulle questioni legate al clima. L'ambientalista ha affermato che il primo passo per affrontare la crisi climatica dovrebbe essere quello di includere tutte le emissioni nelle statistiche, per fornire un quadro completo della situazione. Secondo Greta, questo approccio non è stato adottato da nessuno dei principali Paesi del mondo, che al contrario usano varie tecniche di pubbliche relazioni per "far sembrare che stanno implementando misure".Un esempio da manuale di questo tipo di approccio, secondo lei, è il Regno Unito.Secondo la giovane ambientalista, il Regno Unito non è l'unico Paese "così creativo nel calcolare le emissioni di carbonio"."La Cina, ora il più grande emettitore di CO2 al mondo, ha in programma di costruire 43 nuove centrali elettriche a carbone oltre alle mille già in funzione, sostenendo che è un "innovatore" ambientale... O guardate alla nuova amministrazione statunitense, che sostiene che sta "ascoltando... la scienza" sebbene, tra molte altre decisioni sconsiderate, abbia recentemente annunciato piani per aprire milioni di ettari per il petrolio e il gas... Sembra che gli Stati Uniti non siano imbarazzati, sebbene affermano di essere il leader climatico", ha affermato la Thunberg. L'articolo è uscito in vista della 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), che si terrà a novembre a Glasgow, in Scozia.

