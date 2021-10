https://it.sputniknews.com/20211021/fermiamo-la-serie-squid-game-lo-chiede-una-petizione-lanciata-su-changeorg-13400464.html

Fermiamo la serie 'Squid Game', lo chiede una petizione lanciata su Change.org

Fermiamo la serie 'Squid Game', lo chiede una petizione lanciata su Change.org

La Fondazione Carolina, impegnata nella tutela dei minori in rete, ha lanciato una petizione per fermare la serie televisiva di Netflix 'Squid Game'. 21.10.2021, Sputnik Italia

La Fondazione, dedicata a Carolina Picchio “- prima vittima acclarata di cyberbullismo in Italia - lancia un messaggio per la tutela della salute psicologica e dell’incolumità fisica dei bambini”, si legge nella petizione.La petizione si rivolge alla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza e racconta di come Squid Game sia emulato dai giovani e stia creando problemi a scuola e negli ambienti sociali frequentati dai bambini e dai ragazzi.Ed ancora: “I miei figli non sono stati invitati alla festa del loro compagno, perché non vogliono giocare a Squid Game”.Secondo la Fondazione Carolina, la serie TV di Netflix Squid Game “racconta violenza, alienazione e dipendenze con la semplicità dei giochi d’infanzia”.La Fondazione ha affermato di essersi già attivata con l’Autorità di garanzia nelle comunicazioni (AgCom), “nell’ambito della nostra collaborazione con Corecom Lombardia, mentre abbiamo chiesto di incontrare il Garante Infanzia e Adolescenza per rappresentare il disagio vissuto da tante famiglie a fronte di questo fenomeno” che a Netflix sta facendo battere ogni record di incassi.

