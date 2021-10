https://it.sputniknews.com/20211021/ecologisti-russi-primo-ritorno-di-un-orso-polare-nel-ghiaccio-artico-del-pacifico-in-ventanni-13405924.html

Ecologisti russi: primo ritorno di un orso polare nel ghiaccio artico del Pacifico in vent'anni

Ecologisti russi: primo ritorno di un orso polare nel ghiaccio artico del Pacifico in vent'anni

Gli scienziati hanno registrato il primo raffreddamento della regione artica del Pacifico in 20 anni, nell'epoca del surriscaldamento globale, che ha permesso... 21.10.2021, Sputnik Italia

"Innanzitutto, possiamo parlare di una diminuzione della temperatura in Chukotka e in Alaska, perché quest'anno non c'erano trichechi nelle zone costiereda essi abitate negli ultimi 20 anni... Questa non è un'anomalia, ma un ritorno alla normalità. L'anomalia si è verificata negli ultimi 20 anni, durante il surriscaldamento. Ora il ghiaccio non è così spesso come 40 anni fa, per esempio, ma quasi. Sono felice per i trichechi e gli orsi, in quanto tutti loro hanno avuto un tregua", ha detto Kochnev.Il ghiaccio nelle acque costiere non si è sciolto durante l'estate e i trichechi hanno vissuto sul ghiaccio, anche se negli anni passati gli animali avevano formato colonie sulla riva, ha detto l'esperto.L'esperto ha spiegato che il ghiaccio si è ridotto, il che ha spinto trichechi e orsi polari ad andare in riva al mare in cerca di cibo. Gli orsi polari sono pertanto stati costretti a cacciare i trichechi, sebbene lo facessero raramente.L'orso polare si trova nel Libro Rosso russo ed è stato registrato come specie in via di estinzione dall'Unione internazionale per la conservazione della natura. La caccia all'orso polare è vietata dal 1957.

