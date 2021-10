https://it.sputniknews.com/20211021/di-maio-se-le-attivita-commerciali-sono-aperte-e-grazie-al-green-pass-13406378.html

Di Maio, se le attività commerciali sono aperte è grazie al green pass

"Se oggi in Italia le attività commerciali sono aperte, se i nostri ospedali non sono al collasso, se i numeri dei contagi e delle vittime da Covid sono... 21.10.2021

Niente tentennamenti sull’uso del certificato verde, perché “un atteggiamento diverso sul green pass ci esporrebbe a effetti quasi sicuramente simili a quelli che si stanno verificando in altri Stati, dove questa misura non viene applicata come in Italia”. Un riferimento indiretto all’impennata di casi in Belgio, dove si teme la quarta ondata, e a un generale aumento dei casi in Germania e in altri Paesi europei, sottolineato anche dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella sua lettera di invito al Consiglio europeo inviata ai leader dell’UE.Secondo Di Maio, dobbiamo dire sì alla vaccinazione e green pass.“Siamo un grande Paese e come tale stiamo agendo, seguendo la comunità scientifica. Con visione e programmazione. Andiamo avanti”, conclude Di Maio.Di Maio in LibiaIl ministro Luigi Di Maio partecipa in Libia all’incontro internazionale sulla crisi del paese. Tripoli ospita l’incontro a cui partecipano 15 ministri degli Esteri e altre organizzazioni internazionali, tra cui l’UE e l’Onu.L’incontro, tuttavia, non sarà risolutivo, ma solo utile per portare avanti il discorso sulla riappacificazione nel paese, dove oggi ricorrono i 10 anni dall’uccisione di Gheddafi.

