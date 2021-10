https://it.sputniknews.com/20211021/di-battista-green-pass-detonatore-favorevole-a-manifestazioni-contro-governo-13404847.html

L'ex esponente del Movimento Cinque Stelle si è detto "molto scettico" sul green pass obbligatorio. 21.10.2021, Sputnik Italia

Alessandro Di Battista, una volta uno dei rappresentanti più carismatici tra i pentastellati, che ha lasciato il Movimento dopo il sostegno al governo Draghi, è intervenuto ad Accordi e Disaccordi sul Nove, per commentare le proteste dei no green pass contro la certificazione verde obbligatoria. Pur ribadendo di essere favorevole alla vaccinazione contro il Covid, Di Battista ha espresso comprensione per le proteste, rilevando, allo stesso tempo, l'inutilità di questo strumento per convincere i no-vax più oltranzisti.Di Battista ha poi sostenuto che il green pass è stato una sorta di "detonatore" che ha fatto esplodere le proteste della gente contro il governo Draghi."Queste sono manifestazioni contro il governo e io condivido le manifestazioni contro il governo".Ha poi invocato le dimissioni della titolare del Viminale Luciana Lamorgese, a seguito dello sgombero con gli idranti del sit-in dei portuali di Trieste, che protestavano contro il green pass obbligatorio per lavorare.Ad una domanda personale sul suo eventuale ritorno in politica, Di Battista ha lasciato aperta la porta."Non lo escludo, non lo escludo assolutamente".In precedenza, Di Battista, commentando a caldo la mano pesante della polizia contro i portuali di Trieste, aveva sostenuto che i "lavoratori erano stati trattati come criminali".

