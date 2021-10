Covid Russia: 8.131.164 contagi (+36.339), 227.389 decessi (+1.036), 7.091.607 guarigioni (+25.895)

https://it.sputniknews.com/20211021/covid-russia-8131164-contagi-36339-227389-decessi-1036-7091607-guarigioni-25895--13398808.html

La Russia ha registrato un nuovo record, toccando quota 36.339 casi di COVID-19 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 34.073 del giorno prima, e portando il totale cumulativo a 8.131.164, ha riferito questo giovedì alla stampa il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.Lunedì era stato registrato il precedente record di 34.325 casi."Nell'ultimo giorno, 36.339 casi di COVID-19 sono stati confermati in 85 regioni russe, inclusi 3.230 casi (pari all'8,9%) senza sintomi clinici", ha affermato il centro, aggiungendo che il tasso di incremento di casi giornaliero è cresciuto allo 0,45%.Mosca ha registrato il maggior numero di nuovi casi, con 7.897 infezioni, rispetto ai 5.847 del giorno prima. La capitale russa è seguita da San Pietroburgo, con 3.280 casi, in aumento dai precedenti 3.274, e la regione di Mosca, con 2.318 casi, in calo dai 2.590 precedenti.Il centro di risposta ha riportato un nuovo record di 1.036 decessi legati al coronavirus, rispetto ai 1.028 del giorno prima, portando il bilancio delle vittime del Paese a 227.389.Nelle stesse 24 ore, 25.895 pazienti COVID-19 sono stati dimessi dagli ospedali di tutto il Paese, rispetto ai 25.231 del giorno prima, portando il totale a 7.091.607.

