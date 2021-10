https://it.sputniknews.com/20211021/covid-mosca-dichiara-giorni-non-lavorativi-dal-28-ottobre-al-7-novembre-13400318.html

Covid, Mosca dichiara giorni non lavorativi dal 28 ottobre al 7 novembre

Il sindaco di Mosca Sergey Sobyanin ha annunciato, questo giovedì, che i giorni dal 28 ottobre prossimo al 7 novembre saranno giorni festivi (non lavorativi). 21.10.2021, Sputnik Italia

Mercoledì, Putin aveva dichiarato che i giorni dal 30 ottobre al 7 novembre sarebbero stati da considerare come giorni di ferie retribuite in tutto il paese, nell'ambito della campagna per frenare la diffusione del coronavirus, osservando che le autorità regionali avrebbero potuto prolungare questo periodo.I ristoranti saranno aperti solo per i servizi di asporto e consegna a domicilio. La maggior parte delle imprese sospenderà l'attività, ad eccezione di quelle che forniscono servizi medici e vendono beni di prima necessità. Gli eventi pubblici saranno vietati.

