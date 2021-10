https://it.sputniknews.com/20211021/ciro-grillo-e-gli-amici-sceglieranno-il-rito-ordinario-rischiano-fino-a-12-anni-di-carcere-13409144.html

Ciro Grillo e gli amici sceglieranno il rito ordinario: rischiano fino a 12 anni di carcere

Ciro Grillo e gli amici sceglieranno il rito ordinario: rischiano fino a 12 anni di carcere

La decisione è stata annunciata dai legali dopo una riunione con i ragazzi e i loro genitori. I quattro, accusati di "violenza sessuale di gruppo", rischiano da 6 a 12 anni di reclusione.

Con tutta probabilità sceglieranno di essere processati con rito ordinario, con tutti i rischi che questo comporta in caso di condanna, Ciro Grillo, figlio del comico genovese, Vittorio Lauria, Edoardo Capitta e Francesco Corsiglia, tutti accusati di "violenza sessuale di gruppo" nei confronti di una ragazza italo-norvegese.La decisione è arrivata dopo una riunione alla presenza dei ragazzi, dei genitori e degli avvocati che li difendono, e, salvo ripensamenti dell’ultimo minuto dovrebbe essere comunicata a breve al gup di Tempio-Pausania, Caterina Interlandi. Forse, come si legge sul Corriere, lunedì mattina.Non tutti erano d’accordo inizialmente, ma alla fine si è scelto di adottare una linea comune per affrontare il processo.La vicenda giudiziariaLa vicenda risale al luglio del 2019. Tutto è partito dalla denuncia di una 19enne, ospite nella villa del figlio del garante del Movimento 5 Stelle in Costa Smeralda. È qui che si sarebbero consumate le presunte violenze commesse dai quattro ragazzi, che avrebbero costretto la giovane ad avere un rapporto sessuale, mentre l’amica a sua insaputa sarebbe stata immortalata in foto e video che ritraggono gli imputati accanto a lei, addormentata, in atteggiamenti sconci.Per Ciro Grillo e i suoi amici si sarebbe trattato di un rapporto consenziente. I pm, però, che nel novembre del 2020 avevano riaperto l’inchiesta, li hanno rinviati a giudizio per “violenza sessuale di gruppo”.

