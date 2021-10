Brescia: uccide la ex a martellate in strada, poi chiede l'intervento delle forze dell'ordine

https://it.sputniknews.com/20211021/brescia-uccide-la-ex-a-martellate-in-strada-poi-chiede-lintervento-delle-forze-dellordine-13395767.html

Un uomo ha ucciso a colpi di martello l'ex fidanzata, Elena Casanova, di 49 anni, madre di una ragazza di 17 anni, ieri sera in provincia di Brescia, a Castegnato.La vittima abitava in una delle villette a schiera di una zona residenziale del paese che si affaccia sulla campagna.Stando alla ricostruzione delle forze dell'ordine, Ezio Galesi, di 59 anni, separato e padre di due figli, ha seguito la ex fino a casa e la ha aggredita, spaccando il vetro della sua macchina con un martello. Ha poi colpito la vittima ripetutamente con lo stesso, martoriandola.Le forze dell'ordine sono state avvertite dai vicini che hanno sentito le urla, ma è lo stesso assassino che si è rivolto loro in dialetto dicendo di aver ucciso l'ex e chiedendo che fossero chiamati i carabinieri.I due non stavano più insieme da circa un anno; la vittima pare che avesse un nuovo compagno, l'uomo non accettava però la separazione.

