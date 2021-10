https://it.sputniknews.com/20211021/berlusconi-su-draghi-presidente-della-repubblica-meglio-se-fa-il-presidente-del-consiglio-13403808.html

Silvio Berlusconi è da poco volato a Bruxelles, per partecipare al summit del Partito Popolare Europeo. Con lui c’è anche il coordinatore di Forza Italia... 21.10.2021, Sputnik Italia

"In volo verso Bruxelles per partecipare al Summit del Ppe. Finalmente ritorniamo in presenza!”, aveva scritto Berlusconi poche ore fa su Facebook.“Draghi sarebbe certamente un ottimo presidente della Repubblica, mi domando se il suo ruolo attuale, continuando nel tempo, non porterebbe più vantaggi al nostro paese”, ha detto Berlusconi all’arrivo in Belgio, come riportato dall’Ansa.E per quanto riguarda la sua candidatura a presidente della Repubblica, ha affermato che “non ha per il momento idea al riguardo”.L’europeismo nel centrodestraPer quanto riguarda la collocazione del centrodestra nell’europeismo, Berlusconi ha affermato che lui è “assolutamente sicuro che quelli che sono i nostri principi fondamentali siano condivisi fino in fondo dai nostri alleati”. Mentre le altre parole fanno parte “di quella dialettica politica di propaganda, che purtroppo ancora vige nella politica italiana”.I problemi interni a Forza ItaliaPer quanto riguarda le prese di distanza del ministro Gelmini nei confronti della scelta del capogruppo Fi alla Camera dei deputati, Berlusconi ha detto:“Io non so cosa è successo al ministro Gelmini, le dichiarazioni di ieri sono anche contrarie assolutamente alla realtà. Per esempio, per quanto riguarda i rapporti con i nostri ministri al governo, c'è sempre stata una riunione dei tre i ministri con i vertici di Forza Italia ogni settimana”.Berlusconi usa il green pass di cartaUna fotografia postata su Instagram dallo staff della comunicazione di Berlusconi, lo mostra mentre esibisce il suo green pass cartaceo in un locale al chiuso non precisato.

