Arrigo: “Ita ha ereditato tutti gli handicap di Alitalia e non ha un modello di business chiaro”

È partita venerdì scorsa, l'avventura di Ita, la nuova compagnia aerea nata dalle ceneri di Alitalia dopo una lunga trattativa con l'Unione europea. 21.10.2021, Sputnik Italia

Un aereo tutto azzurro, con il logo Ita Airways in oro bianco, ali bianche, tricolore sulla coda. È questa la nuova livrea di Ita Airways, presentata nel corso della conferenza stampa per l'avvio della nuova compagnia."Vogliamo qualcosa che ci rappresenti con onore nel mondo - ha spiegato il direttore marketing Giovanni Perosino - Vedete un azzurro, vedete un tricolore, vedete un logo che sarà in oro bianco. Tutto questo sarà tradotto in tutto quello che faremo. Questo aereo ancora non esiste, esisterà a brevissimo, nei prossimi mesi, non appena l'avremo declinato in tutto, negli aerei, nelle divise".Che futuro avrà la nuova compagnia aerea? Riuscirà a superare i numerosi problemi del suo predecessore e soprattutto evitare gli errori commessi in passato? Per fare il punto della situazione Sputnik Italia ha raggiunto il Prof. Ugo Arrigo, docente alla Bicocca di Milano e fra i massimi esperti di trasporto aereo.— Professore, Alitalia ha detto addio ai cieli dopo 20 anni di crisi e 75 anni di storia. Perché questa triste fine? È dovuta in qualche modo alla strategia sbagliata nella quale è stato sottovalutato il ruolo dei voli low cost e dei treni ad alta velocità?— Alitalia è stata il biglietto da visita nel mondo del nostro paese per diversi decenni e il testimone della rinascita italiana dopo la II guerra mondiale e durante il boom economico degli anni '50 e '60. All'epoca era sinonimo di eleganza e di stile italiano, l'immagine del grande successo internazionale dell'Italia.— Come valuta il debutto di Ita – la compagnia erede di Alitalia che si parte con una flottiglia, più che una flotta: solo 52 aerei (erano 134 nel 2009 per l’esordio di Alitalia Cai), che copriranno appena 16 aeroporti italiani (spicca l’assenza di Firenze), 20 tra Europa, Nord Africa e Medio Oriente, due intercontinentali (New York e Tokyo)?— La nuova compagnia Ita parte molto piccola, con una flotta da vettore regionale più che da compagnia di bandiera, con una quota di mercato microscopica (meno del 7% contro il 14% della vecchia Alitalia) e soprattutto senza un modello di business chiaro e preciso. Se vuole essere un vettore globale dovrebbe avere una flotta almeno tripla, non più piccola della vecchia Alitalia, se invece vuole essere qualcosa di più legato al territorio nazionale dovrebbe dichiararlo e dire anche come intende sostenere la competizione dei vettori low cost che sono dominanti e hanno un vantaggio di costo incredibile proprio nei segmenti, nazionale ed europeo, in cui Ita ha iniziato a volare. Dove i low cost non ci sono, il lungo raggio, per ora non c’è neppure Ita, tranne gli Usa e il Giappone.— A Suo avviso, la newco avrà nel futuro prossimo la potenzialità, come promette, di cambiare pelle e brand in pochi mesi, trasformandosi da start up a nuova compagnia di bandiera? Oppure, al contrario, è destinata a ad avere tutti gli handicap che hanno fatto fallire Alitalia?— Ita sembra essere partita con tutti gli handicap della vecchia Alitalia ai quali ne ha aggiunti di nuovi. Quelli di Alitalia ereditati da Ita sono:In sintesi, i ricavi unitari di Alitalia prima e di Ita poi sono decisi dai suoi concorrenti LC mentre i costi unitari, di Alitalia prima e di Ita poi, sono decisi dai suoi fornitori, per effetto del loro elevato potere contrattuale rispetto al vettore.Ai problemi precedenti Ita ne ha aggiunti almeno due:— A proposto del personale, che futuro prevede per i lavoratori, molti dei quali hanno dedicato decenni della loro vita all’Alitalia? Chi difenderà i loro diritti e come?— Nell’immediato chi non è stato preso potrebbe persino stare meglio di chi è passato a Ita, ma questa cosa vale con certezza solo per un anno, forse due, e non invece i sette anni di protezione sociale che furono garantiti al personale estromesso dall’azienda con la privatizzazione del 2008.I sindacati si sono rivelati non in grado di tutelare i loro iscritti, soprattutto nel passaggio dalla vecchia alla nuova azienda che doveva invece essere automatico secondo le leggi italiane per chi già lavorava nel ramo d’azienda ceduto. Immagino che vi saranno molti ricorsi al giudice per far valere questa regola.— E cosa cambierà in pratica la situazione per i passeggeri? I consumatori verranno tutelati?— I consumatori che già avevano prenotato con Alitalia vengono rimborsati e trovano facilmente posto sui nuovi voli di Ita, che dicono essere piuttosto vuoti. In generale però vi sarà meno offerta di voli in Italia e io mi aspetto possibili incrementi dei prezzi quando la domanda risalirà ai livelli pre-Covid. Ad esempio chi avesse dovuto prenotarsi venerdì scorso per viaggiare domenica sera da Cagliari verso Milano o Roma trovava solo tariffe da 331 euro, bagaglio nella stiva escluso… I low cost non fanno beneficenza ma massimizzano quanto più possibile i profitti.— In questo momento Italia Trasporto Aereo lavora con Ferrovie dello Stato per un biglietto unico aereo-treno. È una decisione saggia, secondo Lei? Possiamo dire che sono stati presi in considerazione gli errori del passato?— Lo sarebbe se i treni ad alta velocità arrivassero nei principali aeroporti e si potesse passare dall’aereo al treno senza dover usare mezzi urbani o treni locali. In Francia il TGV arriva nei principali aeroporti del paese, in Italia in nessuno. Abbiamo solo treni locali, come tra Fiumicino e Roma o Malpensa e Milano, ma ad alto prezzo, spesso persino più alto della tariffa aerea low cost. L'integrazione aereo-treno sarebbe una buona idea ma non è purtroppo applicabile in Italia, dove le due modalità sono state pensate in concorrenza.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

