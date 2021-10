https://it.sputniknews.com/20211020/veneto-sequestrate-340-tonnellate-di-pellet-estero-non-sicuro-venduto-via-internet-13380236.html

Veneto, sequestrate 340 tonnellate di pellet estero non sicuro venduto via internet

Veneto, sequestrate 340 tonnellate di pellet estero non sicuro venduto via internet

Le rigide temperature si affacciano sull’Italia e con essa anche le frodi in commercio legate alla vendita del pellet di legno con marchio di qualità Enplus®... 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T14:38+0200

2021-10-20T14:38+0200

2021-10-20T14:38+0200

guardia di finanza

ambiente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/10254761_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ec84aa49c2963d57999688dd1dd95077.jpg

La Guardia di Finanza è da mesi a caccia di annunci di vendita su piattaforme disponibili nel web che commercializzano pellet non sicuro per il consumatore. Di recente, sono state sequestrate ulteriori 340 tonnellate di pellet potenzialmente pericoloso per la salute e per l’ambiente.Si tratta prevalentemente di pellet proveniente dall’est Europa e importato in Italia con falsa etichetta di provenienza certificata, rivenduto da imprenditori identificati in particolare nel Veneto (Treviso e Vicenza) e nel centro-nord Italia (Ancona, Rieti e Terni).Operazione 'Guasta Provvista'Mediante l’operazione Guasta Provvista, i finanzieri hanno scandagliato il web alla ricerca di annunci che promuovevano la vendita di pellet apparentemente a norma.Così è stato individuato e posto sotto sequestro un primo carico di pellet di legno di oltre 85 tonnellate in provincia di Treviso. Due operatori economici distinti, ma in partnership per l’affare, sono stati denunciati per il reato penale di frode in commercio.Ulteriori perquisizioni sono state condotte presso una società in provincia di Vicenza, dove è stato rinvenuto un sito di stoccaggio di pellet sfuso, sprovvisto delle certificazioni. Anche in questo caso, il titolare della società, che non risultava presente tra le certificate dall’Associazione italiana energie agroforestali, è stato denunciato e gli sono state sequestrate 197 tonnellate di pellet di legno, pronto per essere immesso in commercio in Italia.700 tonnellate sequestrate da giugnoAlle 340 tonnellate delle operazioni condotte a partire dal mese di settembre, si aggiungono i sequestri fatti dal mese di giugno e tutta l’estate ai danni di altri operatori economici.In totale, la Guardia di Finanza ha sequestrato 700 tonnellate di pellet di legno non certificato che, se immesso in commercio, avrebbe potuto arrecare danno alla salute dei consumatori durante la combustione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guardia di finanza, ambiente