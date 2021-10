https://it.sputniknews.com/20211020/vaccini-adenovirali-come-sputnik-v-danno-protezione-piu-a-lungo-di-quelli-a-mrna---ricerca-13385860.html

Vaccini adenovirali come Sputnik V darebbero protezione più a lungo di quelli a mRNA - nuova ricerca

Un gruppo di scienziati statunitensi ha messo a confronto diversi vaccini COVID-19, per valutare picchi di risposte anticorpali, stabilità e durata della... 20.10.2021

I vaccini a mRNA forniscono un'elevata risposta anticorpale di picco contro il COVID-19, ma perdono la maggior parte della loro efficacia entro 6 mesi, mentre i vaccini con vettore adenovirale umano forniscono livelli di protezione stabili entro 8 mesi dopo la vaccinazione: questo è il punto chiave dello studio comparativo pubblicato il 15 ottobre sul New England Journal of Medicine.La ricerca ha esplorato la dinamica delle risposte immunitarie al coronavirus indotta dagli inoculi Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson, con i primi due vaccini che rappresentano la tecnologia dell'mRNA e il terzo basato sulla piattaforma del vettore adenovirale umano.Il vaccino vettore adenovirale umano a dosaggio singolo della Johnson & Johnson è risultato in cima alla ricerca, superando i suoi due concorrenti mRNA a doppia dose, con il suo titolo anticorpale neutralizzante il virus vivo che cresce da un iniziale 146 a 629 dopo 8 mesi.Il numero di anticorpi protettivi neutralizzanti per il vaccino di Pfizer, che è arrivato secondo, è invece diminuito di 34 volte dopo 8 mesi. Il risultato è in linea con i dati del documento informativo del 17 settembre, presentato da Pfizer alla Food and Drug Administration nel tentativo di garantire la somministrazione di dosi di richiamo ogni 6 mesi alle persone che hanno scelto questa marca di vaccino, al fine di mantenere il livello di protezione sufficientemente alto.Il vaccino mRNA di Moderna è arrivato terzo, con la sua risposta anticorpale che è diminuita di 44 volte a 8 mesi dalla somministrazione.Il livello di anticorpi protettivi non è, tuttavia, l'unico fattore che viene preso in considerazione dagli immunologi. Lo studio statunitense ha anche misurato la risposta delle cellule T CD8. Le cellule T sono leucociti che giocano un ruolo importante nel sistema immunitario, dato che i particolari ricettori presenti sulla loro superficie sono in grado di intercettare le infezioni e combatterle.Ed è proprio riguardo alla risposta di queste cellule che il vaccino a vettore adenovirale ha vinto a mani basse il confronto, con Pfizer che alla fine ha mostrato un livello di cellule T CD8 dello 0,016%, Moderna uno 0,017% e Janssen (Johnson & Johnson) che si è attestato a 0,12%.I vaccini Pfizer e Moderna si basano sulla tecnologia sperimentale dell'mRNA, che non è stata ampiamente utilizzata prima della pandemia di COVID-19. Utilizzano una copia di una molecola chiamata 'RNA messaggero' per produrre una risposta immunitaria. Janssen (Johnson & Johnson) e Sputnik V, da parte loro, si affidano alla ben nota tecnologia dei vettori di adenovirus umani, in cui la codifica genetica per l'antigene desiderato viene fornita tramite un vettore di virus non replicante.Sia Johnson & Johnson che Sputnik V utilizzano il vettore adenovirale umano Ad26, ma Sputnik V ha anche una protezione sotto forma di metodo eterologo di principale-spinta: se una persona è stata precedentemente esposta ad Ad26 e questo componente non funziona efficacemente come risultato, il secondo dei due inoculi Sputnik V è progettato per aggirare questo inconveniente con l'uso di una diversa piattaforma adenovirale: l’Ad5. Sia Sputnik V che Janssen utilizzano la piattaforma adenovirale umana, mentre AstraZeneca si basa su un adenovirus di scimpanzé.Sputnik V è il primo vaccino COVID-19 registrato al mondo, con un'efficacia superiore al 91,6%. Attualmente è autorizzato per l'uso in 70 paesi.

marco paradigma Lo studio dimostra esattamente quanto ho detto io fino ad oggi: i vaccini mRna non attivano alcuna memoria immunologica, per cui il sistema immunitario, già a distanza di pochi mesi dall'ultima inoculazione, NON riesce a fabbricare da solo gli anticorpi mirati per contrastare il coronavirus covid. Come se non bastasse, Pfizer e Moderna fabbricano una gran massa di anticorpi (per altro datati sui recettori e quindi già inefficienti al 50%) attraverso una iper produzione di proteine Spike, che, in quanto tossine, ammalano gravemente il corpo (infiammazioni). Quindi, riassumendo, la mancanza i memoria immunologica costringe il soggetto vaccinato con mRna a mantenere sempre altissima la produzione di proteine tossiche S/anticorpi per mantenere almeno il 50% di efficienza contro il covid variante Delta (deficit di recettori). Una truffa saniaria colossale. 1

1

