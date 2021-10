https://it.sputniknews.com/20211020/usa-primo-trapianto-riuscito-di-un-rene-di-maiale-alluomo-13387296.html

USA: Primo trapianto riuscito di un rene di maiale all’uomo

USA: Primo trapianto riuscito di un rene di maiale all’uomo

Un rene di maiale è stato trapiantato con successo in un essere umano presso il centro medico NYU Langone Health a New York City. Questa rivoluzionaria tecnica... 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T19:49+0200

2021-10-20T19:49+0200

2021-10-20T19:49+0200

mondo

trapianto

scienza e tech

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/855/33/8553334_0:92:1773:1089_1920x0_80_0_0_0b7fba9385eae6bd47d92d95913d709e.jpg

Un maiale con geni alterati artificialmente, in modo che i suoi tessuti non avessero più molecole di zucchero alfa-gal, note per innescare rigetti, è stato utilizzato come donatore di rene per un trapianto umano, ha riportato la Reuters.Il team ha collegato il rene del maiale ai principali grandi vasi sanguigni al di fuori del corpo del ricevente sotto osservazione per due o tre giorni. Sorprendentemente, il rene ha filtrato i rifiuti e prodotto urina, senza innescare il rigetto."I risultati dei test sulla funzione del rene trapiantato sono sembrati abbastanza regolari. Il rene ha prodotto la quantità di urina che ci si sarebbe aspettati da un rene umano trapiantato e non ci sono state evidenze del rigetto vigoroso e precoce che si è osservato quando reni di maiale non modificati erano stati in precedenza trapiantati", ha detto il chirurgo capo dei trapianti, il dottor Robert Montgomery, che ha eseguito l'intervento il mese scorso.Montgomery ha anche affermato che il livello anormale di creatinina del ricevente, che è un segno di disfunzione renale, è tornato a livelli normali dopo il trapianto. Il maiale geneticamente modificato è stato sviluppato dall'unità Revivicor della United Therapeutics Corp (UTHR.O).Gli scienziati lavorano agli xenotrapianti, cioè la possibilità di trapianti da animale a uomo, ormai da decenni, con i maiali geneticamente modificati che sono già considerati una risorsa per valvole cardiache e innesti cutanei per i pazienti umani.

Irina Derefko La fine dell'umanità. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, trapianto, scienza e tech