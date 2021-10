https://it.sputniknews.com/20211020/usa-pfizer-per-bambini-5-11-anni-potrebbe-esser-approvato-entro-2-settimane-seguiremo-la-scienza-13390870.html

Secondo lui, l'amministrazione ha acquistato "dosi per bambini più che sufficienti" di vaccino, e siringhe sufficienti a vaccinare 28 milioni di bambini dai 5 agli 11 anni. Il coordinatore della Casa Bianca ha anche affermato che l'amministrazione sta lavorando per garantire la "comodità" ad ottenere il vaccino, per questo l'opportunità di vaccinarsi sarà fornita sia nelle cliniche per bambini che nelle farmacie ed in tutto il territorio dei comprensori scolastici.Gli esperti della FDA dovrebbero discutere e votare una raccomandazione sui vaccini per questa fascia di età il 26 ottobre, secondo quanto pianificato. Un incontro del CDC sulla questione è previsto per il 2 novembre, con il vaccino per bambini che dovrebbe essere formalmente approvato poco dopo.Come a sua volta ha affermato il capo del CDC Rochelle Walenski, anche quando inizierà la vaccinazione dei bambini in età scolare, la raccomandazione di indossare le mascherine nelle scuole rimarrà in vigore.Negli Stati Uniti la vaccinazione contro il coronavirus viene effettuata con tre farmaci: Pfizer, Moderna e Johnson & Johnson. Solo il vaccino Pfizer e BioNTech ad agosto ha ricevuto la piena approvazione della FDA per le persone con più di 16 anni con il marchio Comirnaty. Moderna e Johnson & Johnson non hanno ancora ricevuto la piena approvazione e stanno facendo domanda per ottenere un permesso di "uso di emergenza". La raccomandazione del gruppo di esperti è un passaggio necessario per una successiva raccomandazione formale da parte dell'organismo di revisione e delle autorità statunitensi.

