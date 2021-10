https://it.sputniknews.com/20211020/stati-uniti-accusano-la-cina-di-fare-ostruzionismo-al-mondo-sulle-origini-del-covid-19-13392344.html

Stati Uniti accusano la Cina di ‘fare ostruzionismo’ al mondo sulle origini del COVID-19

Il mondo è nel secondo anno della pandemia di coronavirus, ma le origini della malattia, che secondo la Johns Hopkins University ha fatto quasi cinque milioni... 20.10.2021, Sputnik Italia

La Cina ha fatto "ostruzionismo" con il mondo sulle origini del nuovo coronavirus dal sin dal mese di gennaio 2020, ha affermato il diplomatico americano Nicholas Burns. Durante la sua audizione di conferma per diventare il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, il funzionario ha detto che Washington ha bisogno di spingere Pechino “a dire la verità su ciò che è successo”.All'inizio della pandemia, l'allora presidente Donald Trump e i suoi alleati diedero la colpa dell'emergere del coronavirus alla Cina. Il 45° presidente, così come altri alti funzionari statunitensi, sostenevano che il virus fosse sfuggito dall'Istituto di virologia di Wuhan o fosse stato deliberatamente fatto uscire, un'affermazione che la Cina ha categoricamente negato.L'accusa di Trump è stata respinta come una teoria di cospirazione selvaggia. Tuttavia, dalla scorsa primavera c'è stato un cambio di atteggiamento verso lo scenario della fuga del virus dal laboratorio. Un cambio di prospettiva iniziato dopo che il Wall Street Journal ha scritto, citando documenti precedentemente non divulgati e scritti dalla comunità di intelligence degli Stati Uniti, che tre dipendenti dell'Istituto di virologia di Wuhan avevano cercato cure mediche per una malattia simile al COVID-19 tre settimane prima che le autorità cinesi riportassero il primo caso di infezione.Un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità scritto insieme a scienziati cinesi afferma che è "estremamente improbabile" che il virus sia trapelato da un laboratorio. Lo studio riporta che il virus ha probabilmente avuto origine nei pipistrelli e poi è passato a un animale intermedio (molto probabilmente un pangolino) prima di infettare gli esseri umani.L'OMS presto tornerà in Cina con una nuova spedizione di scienziati.

