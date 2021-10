https://it.sputniknews.com/20211020/ss-lazio-il-falconiere-dellaquila-olimpia-fa-saluti-fascisti-in-campo-e-scoppia-il-caso-13383980.html

S.S. Lazio, il falconiere dell’aquila Olimpia fa saluti fascisti in campo e scoppia il caso

Si chiama Juan Bernabé, è spagnolo e di mestiere fa l’addestratore di aquile, in particolare addestra l’aquila Olimpia, mascotte della squadra di calcio S.S... 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T14:52+0200

L’addestratore era presente, come ad ogni competizione della Lazio, in campo con l’aquila che viene fatta volare prima dell’inizio di ogni partita.Ad un certo punto, l’uomo, 54 anni, si è portato sotto la curva biancoceleste, come è d’uso quando la squadra vince, ma questa volta ha fatto il gesto del saluto romano, mentre alcuni tifosi della Lazio cantavano: “Duce, Duce, Duce”.Il gesto, durato pochi secondi, è stato ripreso dai cellulari e diffuso sui social media, facendo a stretto giro dilagare la polemica e la presa di posizione delle comunità ebraiche, che sono arrivate ben presto.Il presidente dell’Ucei, l’Unione comunità ebraiche d’Italia, Noemi Di Segni, ha chiesto alla S.S. Lazio e alla Figc di intervenire e di prendere provvedimenti: “Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza ed efficacia. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza. Non possono esserci ambiguità e tentennamenti”, riporta il Corriere della Sera.La S.S. Lazio, dal canto suo, ha inviato una lettera di diffida alla società per la quale lavora il falconiere spagnolo. La società di falconieri ha un contratto con la società biancoceleste e, in passato, aveva ricevuto il codice comportamentale da tenere in campo, in cui espressamente si vietano gesti e comportamenti politici o razzisti.

