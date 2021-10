https://it.sputniknews.com/20211020/spaccatura-nel-fronte-no-green-pass-a-trieste-13394498.html

Spaccatura nel fronte 'no green pass' a Trieste

Spaccatura nel fronte 'no green pass' a Trieste

Il leader del movimento 3V Ugo Rossi, che ha costituito il Coordinamento 'no green pass', dice no all'incontro con il ministro Patuanelli. 20.10.2021, Sputnik Italia

"Il signor Patuanelli si è sbugiardato abbastanza in questi ultimi tre anni, è membro del partito senza stelle e noi non crediamo che il tavolo porti ad alcunché", le parole al vetriolo contro il ministro pentastellato, citate dall'Ansa. Secondo il Coordinamento, gli incontri ufficiali con i rappresentanti del governo sono "l’arma che lo Stato sta usando per prendere tempo in modo da togliere ossigeno a questo fuoco in crescita"."Se sabato ci saranno centomila persone a Trieste l'incontro con il ministro Patuanelli potrebbe anche avere una svolta positiva", ma "la nostra idea, come Coordinamento 'no green pass', è di mantenere la piazza e il presidio. Non parteciperemo a nessun corteo", ha affermato, aggiungendo che "la nostra battaglia, iniziata a settembre e continuata nelle giornate al porto, prosegue determinata, giorno e notte, fino all’abolizione del green pass".Ricordiamo che il movimento 3V ha sorprendentemente riscosso circa il 5% dei consensi alle elezioni comunali di Trieste.

