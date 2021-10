https://it.sputniknews.com/20211020/sondaggio-la-maggior-parte-dei-repubblicani-vuole-trump-candidato-alla-presidenza-usa-nel-2024-13386210.html

Sondaggio, la maggior parte dei repubblicani vuole Trump candidato alla presidenza USA nel 2024

Sondaggio, la maggior parte dei repubblicani vuole Trump candidato alla presidenza USA nel 2024

Più di tre quarti dei sostenitori del Partito Repubblicano vogliono, a gran voce, che l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si candidi nuovamente... 20.10.2021, Sputnik Italia

Sebbene solo il 35% di tutti gli intervistati voglia che Trump partecipi alla corsa presidenziale nel 2024, tra i repubblicani questa idea è sostenuta dal 78%, mentre solo il 16% di essi è contrario.Complessivamente, un totale del 58% di tutti gli intervistati si oppone alla prossima nomina di Trump come candidato repubblicano alle presidenziali USA 2024.Inoltre, la metà degli intervistati (51%) ritiene che Trump abbia minato la democrazia durante le elezioni del 2020, mentre il 39% descrive l'ex presidente come un difensore della democrazia.L'indagine è stata condotta dal 15 al 18 ottobre, con la partecipazione di 1.342 persone in rappresentanza dei 329 milioni di abitanti che popolano gli Stati Uniti, con un margine di errore di circa 2,7 punti percentuali.

marco paradigma Trump diventerà presidente il prossimo anno. Biden sta per cedere fisicamente e mentalmente, e probabilmente verrà assassinato perchè più utile da morto per i suoi burattinai. 0

