Sondaggi politici: Fratelli d'Italia resta primo partito nazionale, seguono Pd e Lega

Sondaggi politici: Fratelli d’Italia resta primo partito nazionale, seguono Pd e Lega

Chi è il primo partito d'Italia secondo i sondaggi? Fratelli d'Italia, secondo la ricerca condotta da Demopolis per 'Citynews'.

Giorgia Meloni resta prima, con il 20,5% delle intenzioni di voto, nonostante gli errori politici su tutti i fronti commessi nella gestione delle amministrative.Subito dietro troviamo il Partito Democratico che, udite udite, supera la Lega per Salvini premier. Rispettivamente, i due partiti sono al 20,2% e al 19,6%, quindi separati appena da qualche decimale.Il Pd di Enrico Letta si conferma, quindi, l’unica forza politica di centrosinistra in grado di contrastare i partiti di centrodestra.Il Movimento 5 Stelle, nonostante sia sparito dai radar nelle amministrative, a livello nazionale conferma il suo livello di gradimento al 15,8%, che aveva anche prima che Giuseppe Conte assumesse il ruolo di capo politico del partito di Beppe Grillo.M5S e PD solo insieme appaiono essere in grado di contrastare i due fenomeni del centrodestra.Secondo il sondaggio politico, inoltre, Forza Italia ottiene il 6,5% delle preferenze di voto.Quindi, via via, si scende, con il partito di Carlo Calenda, Azione, che prende il 3%. Seguono Liberi e Uguali con Articolo 1, che si ferma al 2%, e tutti gli altri sotto tale soglia. Anche Italia Viva di Matteo Renzi sparisce, pian piano, dai sondaggi.La fiducia nel governoLa fiducia in Mario Draghi resta al 58%, il 27% dice di non avere fiducia in lui e il 15% è indeciso.Per quanto riguarda il green pass in azienda, il 65% degli intervistati si dichiara favorevole, mentre soltanto il 24% è contrario.

aurora.17 Ma allora è una malattia psicotica grave sputnik italia. Ancora con i soliti ridicoli sondaggi, poi arrivano le elezioni quelle vere con i voti le schede bianche e nulle e l' astensioni dell'elettorato e i conti non tornano più. Ma dateci un taglio con queste fanfaluche. 0

