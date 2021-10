https://it.sputniknews.com/20211020/regione-campania-de-luca-tuona-contro-labbassamento-della-guardia-per-il-covid-19-13389153.html

Regione Campania: De Luca tuona contro l'abbassamento della guardia per il Covid-19

Regione Campania: De Luca tuona contro l'abbassamento della guardia per il Covid-19

Monito del presidente di regione contro i no green pass: ''per voi qui non c'è posto. Se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo''. Parole che si spera... 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T23:13+0200

2021-10-20T23:13+0200

2021-10-20T23:13+0200

vincenzo de luca

campania

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/12/9669507_0:0:1172:659_1920x0_80_0_0_f26d317072426590cb65aca06cad29c1.jpg

Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca non usa mezzi termini con quanti dichiaratamente contrari al green pass: per voi qui non c'è posto, parafrasando.Lo ribadisce il presidente della Regione, avvertendo che ''già l'ultima settimana abbiamo avuto un aumento di positivi''.Queste le parole di De Luca in un incontro con gli attori e produttori della fiction Un posto al sole, che ha da poco compiuto i 25 anni di attività, citate dall'Adnkronos.De Luca rincora la dose, dicendo che ''siamo obbligati a non dormire per seguire mattina, sera e notte i comunicati dei positivi della giornata. C'è un velo di imbecillità, di stupidità e di false notizie, che purtroppo ha condizionato e rischia di condizionare. Non illudiamoci, sottolinea, se continuiamo a distrarci, a novembre richiudiamo''.A tal proposito, racconta che giusto ieri ha ricevuto la notizia che vi è una scuola con 11 bambini e 5 insegnanti positivi al covid19; facendo il contact tracing viene fuori che tutti i contagiati sono figli di genitori non vaccinati.Sbotta poi, spiegando che il fatto che una persona possa decidere di non vaccinarsi, facendo correre però un rischio ad altri, lo manda in bestia:La scuola in cui si è manifestato il focolaio di Covid-19 resterà intanto chiusa fino al 25 ottobre, così come sono state sospese tutte le gite programmate e le altre attività della stessa, fino a quando l'allarme non sarà rientrato.

campania

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vincenzo de luca, campania, green pass