Putin ribadisce: Russia non interessata all'aumento dei prezzi del gas in Europa

"Ciò che mi preoccupa, e per quanto ho capito, che il governo russo si preoccupa, queste sono le possibili conseguenze. Intendo, tra l'altro, le misure a sostegno della popolazione proposte da alcuni nostri colleghi in Europa. In alcuni Paesi europei, si prendono decisioni per sostenere le famiglie. Cosa porterà questo in pratica: porterà al fatto che le persone non ridurranno i consumi, ma ci sarà un'ulteriore riduzione dei consumi nell'industria", ha affermato il presidente.