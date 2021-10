https://it.sputniknews.com/20211020/putin-e-certo-vaccinarsi-e-meglio-che-ammalarsi-di-covid-13387173.html

Putin è certo, vaccinarsi è meglio che ammalarsi di Covid

Putin è certo, vaccinarsi è meglio che ammalarsi di Covid

Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la vaccinazione contro il coronavirus è molto meglio che ammalarsi. 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T19:23+0200

2021-10-20T19:23+0200

2021-10-20T19:23+0200

russia

vladimir putin

vaccino

coronavirus nel mondo

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1e/11948009_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_77330b81d649d7343560a0d820b62b98.jpg

"Abbiamo un vaccino affidabile ed efficace e lo voglio ribadire. Abbiamo solo due modi per superare questo periodo: ammalarci o vaccinarci. Ma è meglio vaccinarsi. Perché aspettare la malattia e le sue gravi conseguenze?", ha detto il capo di Stato durante una videoconferenza con i ministri del governo federale.Putin ha affermato che molti dei suoi conoscenti, amici con un'istruzione e persino con titoli scientifici, non si sono vaccinati, anche dopo aver ascoltato la sua esperienza sulla vaccinazione contro il Covid. Questa situazione, ha ammesso Putin, lo lascia perplesso.In precedenza, il presidente Putin ha dato l'ok alla proposta del governo per rendere non lavorativi i giorni dal 30 ottobre al 7 novembre a livello nazionale, con l'obiettivo di arginare l'impennata dei contagi di Covid registrata nelle ultime settimane in Russia.

https://it.sputniknews.com/20210701/putin-ammalarsi-di-covid-puo-essere-pericoloso-vaccinarsi-no-11956902.html

Irina Derefko Sarei curioso di sapere, il motivo per cui Putin ( che stimo molto) non parli mai delle cure che esistono e funzionano. 0

1

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, vladimir putin, vaccino, coronavirus nel mondo, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus