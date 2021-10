https://it.sputniknews.com/20211020/protesta-dipendenti-alitalia-in-campidoglio-flash-mob-e-un-forte-abbraccio---foto-13385011.html

Protesta delle dipendenti Alitalia in Campidoglio: flash mob e un forte abbraccio - Foto

Protesta delle dipendenti Alitalia in Campidoglio: flash mob e un forte abbraccio - Foto

Flash mob in Campidoglio messo in atto dalle dipendenti dell'Alitalia. Trenta minuti di protesta, che si sono conclusi con un lungo abbraccio e un grido... 20.10.2021, Sputnik Italia

Si è appena svolto un Flash mob messo in atto per protesta in Campidoglio, dove decine di dipendenti Alitalia si sono radunate in piazza intorno alle 12:30 ed hanno iniziato a spogliarsi, rimanendo così in sottoveste. Hanno lasciato al suolo le scarpe con il tacco, al centro della piazza come forma simbolica di protesta. Un gesto che fa capire la trepidazione con cui le ex lavoratrici hanno vissuto la decisione della nuova azienda Ita di ridimensionare il personale e di optare per una diminuzione percentuale dei salari.Le protagoniste dell'insolita protesta si sono poi strette la mano e si sono lasciate andare ad un lungo abbraccio; una delle hostess ha dato sfogo ad un lungo pianto di liberazione. Poi un urlo, tutti in coro:''Noi siamo Alitalia'', ripetuto per diversi minuti.L'insolita protesta è durata circa 30 minuti.

