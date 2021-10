https://it.sputniknews.com/20211020/procuratore-di-washington-ritiene-zuckerberg-responsabile-dello-scandalo-cambridge-analytica-13392941.html

Procuratore di Washington ritiene Zuckerberg responsabile dello scandalo Cambridge Analytica

Procuratore di Washington ritiene Zuckerberg responsabile dello scandalo Cambridge Analytica

Cambridge Analytica era una società privata britannica di consulenza politica che è finita nell'epicentro di uno scandalo che ha trascinato giù Facebook. 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T18:42+0200

2021-10-20T18:42+0200

2021-10-20T18:42+0200

facebook

mark zuckerberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/911/90/9119056_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_6bd93b6fc08ff164da40db5f57af4902.jpg

La società ha raccolto e utilizzato i dati di 87 milioni di iscritti a Facebook per studiare le loro abitudini e capire come meglio influenzare le loro preferenze di voto nelle elezioni americane del 2016.Il procuratore generale di Washington, Karl Racine, ha annunciato di aver incluso il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, come coimputato nella causa contro il gigante di internet legata allo scandalo che ha coinvolto Cambridge Analytica, e che è stato rivelato per la prima volta nel 2018.Racine sostiene che la sua indagine, che va avanti da quattro anni, ha portato alla luce che Zuckerberg era personalmente responsabile della mancata protezione dei dati degli utenti e delle decisioni di Facebook "relative a Cambridge Analytica".Il procuratore generale ha rivelato che Zuckerberg era responsabile della decisione di Facebook di permettere alle app di terzi, come quella usata da Cambridge Analytica, di accedere ai dati degli utenti del social network. Racine ha anche appreso da documenti interni e interrogatori a ex dipendenti di Facebook, che Zuckerberg ha partecipato "consapevolmente e attivamente" nel prendere tutte le decisioni che alla fine hanno permesso a Cambridge Analytica di raccogliere dati di profilazione in massa.Facebook ha respinto le accuse definendole "prive di merito oggi come lo erano più di tre anni fa, quando il Distretto ha presentato la sua denuncia". "Continueremo a difenderci vigorosamente e a concentrarci sui fatti", ha aggiunto il gigante dei social media.I dati raccolti includevano il profilo pubblico dell'utente, i like alla pagina, il compleanno e la città attuale, così come il news feed, timeline e messaggi. Cambridge Analytica ha usato i dati per creare profili psicometrici degli utenti per offrire possibilità per influenzare le loro preferenze di voto. Gli aspiranti presidenti degli Stati Uniti del 2016, Ted Cruz e Donald Trump, così come gli organizzatori della campagna pro-Brexit, sono stati tra coloro che hanno assunto Cambridge Analytica nel periodo in cui ha acquisito tali dati.La rivelazione non solo ha distrutto Cambridge Analytica, ma ha anche portato Facebook ad affrontare diverse cause legali negli Stati Uniti e nel Regno Unito per la cattiva gestione dei dati degli utenti, una delle quali è stata presentata dal procuratore generale di Washington Karl Racine nel 2018.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

facebook, mark zuckerberg