Premio Sacharov dell'Europarlamento assegnato ad Alexey Navalny

Premio Sacharov dell'Europarlamento assegnato ad Alexey Navalny

Il Parlamento europeo ha assegnato il Premio Sacharov al blogger e oppositore russo Alexey Navalny, ha riferito il Partito Popolare Europeo (Ppe), il gruppo... 20.10.2021, Sputnik Italia

La cerimonia di premiazione si svolgerà, come da tradizione, in una sessione plenaria del Parlamento europeo a dicembre, in assenza di Navalny, in carcere da febbraio. Il Premio Sacharov, in onore dello scienziato e dissidente sovietico Andrey Sacharov, è stato istituito dal Parlamento europeo nel 1988. Sacharov, uno dei creatori della bomba all'idrogeno, era noto per la sua opposizione ai test nucleari, per aver sostenuto l'abolizione della pena capitale e per la difesa dei diritti umani. Nel 1975 è stato insignito del Premio Nobel per la pace. Nel 2020 il Premio Sacharov è stato assegnato all'opposizione bielorussa, rappresentata dall'ex candidata alle presidenziali Svetlana Tikhanovskaya, "per la loro lotta per la libertà".

Superbianco Juden Palestine apartheid Unione Europea cloaca totale, malata di russofobia, danno premi a criminali comuni russi come Navalny e tacciono vergognosamente sui crimini di Israele, Stato ebreo nazista di apartheid con 6 prigionieri politici in sciopero della fame come Bobby Sands, Barghouti all'ergastolo come Mandela, 200 bambini palestinesi in prigione per il lancio di sassi. Meglio la Russia 1000 volte di EU, Israele, USA. 0

Irina Derefko Sacharov, si rivolterà nella tomba! 0

