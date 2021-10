https://it.sputniknews.com/20211020/pomeriggio-cinque-rovente-paolo-brosio-i-preti-no-vax-e-cecchi-paone-che-difende-il-papa-13385570.html

'Pomeriggio Cinque' rovente: Paolo Brosio, i preti no-vax e Cecchi Paone che difende il Papa

'Pomeriggio Cinque' rovente: Paolo Brosio, i preti no-vax e Cecchi Paone che difende il Papa

A 'Pomeriggio Cinque', condotto da Barbara D'Urso, gli animi si sono scaldati non poco nel pomeriggio di martedì 19 ottobre. 20.10.2021

In studio Paolo Brosio e Alessandro Cecchi Paone come ospiti. Il primo un cattolico no-vax credente della Madonna di Medjugorje, il secondo un laico che si è ritrovato a dover difendere la posizione del Papa.Tutto è partito quando la D’Urso ha introdotto il tema dei sacerdoti no-vax che stanno facendo una raccolta fondi a favore dei non vaccinati.E Cecchi Paone ha ribattuto: “Il Papa invece ha detto che bisogna vaccinarsi”.Alcuni preti no-vax hanno addirittura scritto e distribuito opuscoli no-vax, di cui l’inviata di Mattino Cinque ha letto un estratto:Quindi la giornalista inviata, per dovere di cronaca, ha aggiunto che tali preti no-vax hanno da ridire anche contro la loro stessa Chiesa, perché sarebbe rimasta in silenzio davanti ai provvedimenti presi dal governo negli ultimi tempi.Cecchi Paone ha argomentato che in realtà la Chiesa ha parlato eccome e lo ha fatto attraverso il suo massimo esponente: il Papa.Ma Brosio ha insistito, supportando la sua posizione di cattolico no-vax e no green pass, quando ad un certo punto Cecchi Paone, ironico, ha detto: “Mandatelo a Medjugorje”.Brosio non ha fatto come suggerisce il Vangelo, non ha porto l’altra guancia, e a Cecchi Paone ha urlato di andarci lui a Medjugorje, perché “ne avresti bisogno”.E allora la D’Urso gli ha chiesto come avrebbe fatto con il green pass e lui inferocito ha risposto urlando: “Farò il tampone!”La D’Urso gli ha chiesto di non urlare e ha incalzato, chiedendogli a cosa serve una colletta in chiesa per i no-vax, se in chiesa si entra senza dover presentare il green pass.

