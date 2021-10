https://it.sputniknews.com/20211020/otto-mani-in-pasta-dovunque-la-strategia-della-turchia-di-erdogan-13376116.html

Otto-mani in pasta dovunque: la strategia della Turchia di Erdogan

Otto-mani in pasta dovunque: la strategia della Turchia di Erdogan

L'ambizione turca di recuperare l'influenza che il Paese vantava durante l'impero ottomano non nasce con Erdogan ma già era ben presente nella politica dei...

Con l’attuale Sultano, indubbiamente, tale progetto ha acquisito una nuova forza che deriva soprattutto da due fattori: la fine della guerra fredda con il relativo affacciarsi di nuovi scenari geopolitici e un forte incremento dell’economia turca che è andata sviluppandosi almeno fino a tre/quattro anni fa.Confortata dalla strategia elaborata dall’intellettuale/politico Ahmet Davutoglu, Ankara ha reso sempre più evidente il proprio desiderio egemonico cominciando a giocare contemporaneamente e con spregiudicatezza su più fronti, infischiandosene delle alleanze (la Nato) e di legami storici di lunga durati come quello con Israele.L’ambizione più acclarata riguarda il vicino Medio Oriente ove si presenta una evidente contrapposizione ai confliggenti desideri di Arabia Saudita e Iran. Evitando di fare lo stesso errore di Trump e cioè di dichiarare guerra a tutti i nemici nello stesso momento, Erdogan ha messo sotto il tappeto la oggettiva rivalità con l’Iran per concentrarsi contro l’Arabia Saudita e i suoi alleati, in particolare gli Emirati Arabi.È proprio con l’alibi della cultura islamica che Erdogan si è fatto sponsor dei Fratelli Musulmani in Egitto, altro Paese che, da sempre, aveva ritenuto di essere il più titolato interprete di quel mondo.L’eliminazione dal governo dei Fratelli per opera dei militari locali guidati da Al Sisi ha privato Ankara di un forte sostegno geopolitico e ha inacidito le relazioni con il Cairo.Anche in Maghreb la Turchia supporta i Fratelli Musulmani e lo stesso fa in Libia a favore di forze islamiche interne al governo di Tripoli. In Tunisia sponsorizza il partito islamico Enhada.Ottomani 2.0: la strategia della Turchia oggiDurante tutto il periodo ottomano la Turchia aveva raggiunto una grande dimensione territoriale ma oggi, cambiati i tempi, non cerca espansioni di territorio ma punta piuttosto a controllare quelle aree limitandosi a sostenere finanziariamente e, se necessario con la fornitura di armamenti, i proxi locali.Applica lo stesso tipo di approccio anche al Corno d’Africa, all’Etiopia, al Sudan e al Sahel. In queste aree è sempre la comunanza religiosa che offre la copertura alle azioni turche.Anche nel Sahel sta diventando sempre visibile la presenza della lunga mano di Erdogan. In Paesi come il Niger, la Mauritania e Burkina Faso, Ankara ha saputo trarre vantaggio dal crescente sentimento antifrancese sopperendo alla graduale diminuzione della presenza di quest’ultima presentandosi come un partner alternativo per la sicurezza delle élite locali.Come mai, nonostante la crisi economica che da qualche anno attanaglia il Paese, la Turchia continua a perseguire una strategia da grande potenza? La risposta si trova in due fattori.Il punto di forza di Ankara è da tempo il controllo del Bosforo e dei Dardanelli. Non si tratta però di un punto di forza assoluto poiché occorre considerare che la Grecia controlla decine di isole vicine allo sbocco degli Stretti e, in caso di conflitto, potrebbe agire per bloccarne il transito. La marina turca è tuttora non in grado di mettersi alla pari con, ad esempio, quella della più piccola Grecia e poter contare su sicuri amici in zone strategicamente importanti può, almeno parzialmente, supplire le attuali mancanze. Intanto, crisi economica permettendo, cerca di potenziare e modernizzare aviazione e marina.I punti deboli della Turchia oggiLa Turchia non ha riserve proprie di energia e dipende pesantemente dalle forniture russe e iraniane. In cambio, è riuscita a trasformarsi in un hub per la fornitura di tali prodotti all’Europa ed è questo che le consente di godere di un potere negoziale forte (e possibilità di ricatto) con Bruxelles. In aggiunta, anche la presenza di milioni di profughi desiderosi di arrivare in Europa è un’altra delle armi politiche che Ankara ha dalla sua.Il punto debole della Turchia di oggi è la crisi economica che la attanaglia e che ha spinto molti investitori occidentali a lasciare il Paese. L’economia e la Lira turca continuano a soffrire e ciò rende sempre più pesante il perseguimento di grandi ambizioni. È per cercare di trovare un qualche sollievo a questa situazione che Erdogan, dopo aver per lungo tempo snobbato la Nato e reagito con sprezzo alle accuse di chi gli rimprovera metodi poco democratici, sta cercando di recuperare i rapporti con gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi e l’Arabia Saudita. Spera così di poter riottenere la fiducia di potenziali investitori.Turchia e Russia: amici maiUna nota a parte meritano i rapporti con la Russia. Dopo gli anni della guerra fredda durante i quali la Turchia fu totalmente allineata con gli alleati della Nato, recentissimamente ha stretto relazioni amicali con la Russia.Lo ha però fatto senza mai rompere in modo irreparabile con gli alleati precedenti, sperando così di ottenere il meglio da entrambi. In un qualche senso ci sta riuscendo: nonostante le forti critiche americane ha concluso con Mosca l’acquisto di un sistema missilistico russo, la progettazione di una centrale nucleare e la realizzazione del nuovo gasdotto Turkstream. Che tale amicizia non sia tuttavia immune da possibili incomprensioni lo dimostra il fatto che Ankara strizza contemporaneamente l’occhio anche a chi si pone con evidente ostilità contro il Cremlino. Suona per lo meno stonato l’accordo firmato recentemente con Kiev che prevede con l’Ucraina una specie di alleanza militare e altrettanto sgradite a Mosca le parole di Erdogan in merito a una Crimea che, nonostante il referendum che ha sancito il contrario, lui considera come parte integrante dell’Ucraina.L'opinione dell'autore può non coincidere con la posizione della redazione.

