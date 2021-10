https://it.sputniknews.com/20211020/oggi-terzo-summit-sullafghanistan-in-russia-mosca-svela-i-dettagli-della-riunione-13370088.html

Oggi terzo summit sull'Afghanistan in Russia, Mosca svela i dettagli della riunione

Oggi terzo summit sull'Afghanistan in Russia, Mosca svela i dettagli della riunione

All'incontro, che si terrà nella capitale russa mercoledì 20 ottobre, parteciperanno il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov e i rappresentanti di dieci... 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T07:16+0200

2021-10-20T07:16+0200

2021-10-20T07:16+0200

mondo

politica

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/112/88/1128809_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_d57875a9f147530926922bfc18e9b69d.jpg

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che tra i temi della seduta ci saranno le prospettive di sviluppo della situazione militare e politica nell'Afghanistan, nonché la formazione di un governo inclusivo. Inoltre, le parti discuteranno la questione del consolidamento degli sforzi della comunità internazionale per evitare una crisi umanitaria nel Paese.Il dicastero diplomatico ha aggiunto che sugli esiti del vertice si prevede di adottare una dichiarazione congiunta.Nella giornata di ieri, il presidente russo Vladimir Putin e il primo ministro italiano Mario Draghi, in collegamento telefonico, hanno parlato degli ultimi sviluppi della crisi afghana.La scorsa settimana, i talebani hanno confermato che prenderanno parte al summit di Mosca.Situazione in AfghanistanAgli inizi di agosto il movimento radicale dei talebani ha intensificato l'offensiva contro le forze governative afghane. Il 15 agosto i ribelli sono entrati a Kabul e il giorno dopo hanno dichiarato la fine della guerra. La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine ad una presenza militare durata quasi 20 anni.Quando le truppe internazionali si sono ritirate dal Paese e le evacuazioni si sono concluse, i talebani hanno annunciato la composizione del loro governo ad interim, guidato da Mohammad Hasan Akhund, ex ministro degli Esteri durante il precedente governo talebano, che è sanzionato dalle Nazioni Unite dal 2001.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20211019/putin-e-draghi-hanno-discusso-della-situazione-in-afghanistan-e-dei-preparativi-per-il-vertice-g20-13367551.html

https://it.sputniknews.com/20211006/blinken-ringrazia-di-maio-per-sostegno-di-roma-al-transito-degli-afghani-13199796.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, afghanistan