No, grazie: la regina Elisabetta II rifiuta il titolo di "Anziano dell'anno''

"Sua Maestà crede che si sia anziani quando ci si sente tali; in tal senso la Regina non crede di soddisfare i criteri pertinenti per essere in grado di accettare (il premio - n.d.r) e spera che troverete un candidato più degno", ha scritto in una lettera il suo assistente segretario privato, Tom Laing-Baker, che ha concluso "con i migliori auguri di Sua Maestà".