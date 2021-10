https://it.sputniknews.com/20211020/negli-usa-registrata-nuova-variante-di-coronavirus-13395210.html

Una varietà del ceppo di coronavirus AY4.2 rilevato nel Regno Unito viene registrata negli Stati Uniti, ma mancano riscontri su cluster o aumenti del numero di casi, ha affermato la direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Rochelle Walensky durante la conferenza stampa odierna. Ha sottolineato che attualmente non ci sono prove che la nuova variante pregiudichi l'efficacia del vaccino o dei farmaci usati per contrastare il coronavirus. Il principale ceppo comune oggi negli Stati Uniti è ancora quello Delta, che viene rilevato nel 99,7% dei casi. Secondo l'Istituto Johns Hopkins, più di 45 milioni e141 mila persone si sono ammalate di coronavirus negli Stati Uniti, di questi 728mila sono deceduti. La variante AY.4.2 è stata scoperta di recente, sospettano gli scienziati, e potrebbe essere responsabile dell'aumento dei casi di COVID-19 nel Regno Unito. La nuova variante è già registrata nel 10% dei casi nel Regno Unito e la sua quota di infezioni rilevate sta crescendo abbastanza rapidamente. L'identificazione di una nuova variante è stata segnalata anche in Israele.

