Ministro Esteri russo Lavrov: “La Russia esorta i talebani a creare un governo inclusivo”

La Russia invita i talebani a formare un governo inclusivo, con la partecipazione di tutte le forze politiche del Paese, ha affermato il ministro degli Esteri... 20.10.2021, Sputnik Italia

"Il compito di raggiungere una pace sostenibile in Afghanistan è ancora urgente. Vediamo la chiave della sua soluzione sostenibile, prima di tutto, nella formazione di un governo veramente inclusivo, che dovrebbe riflettere pienamente gli interessi di tutti, non solo etnici, ma anche delle forze politiche del paese", ha detto Lavrov oggi, 20 ottobre, all'apertura del terzo incontro sull'Afghanistan a Mosca.All'incontro partecipano i rappresentanti di dieci paesi dell'area geografica e una delegazione di alto rango dei talebani*, guidata dal vice primo ministro Abdul Salam Hanafi.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in altri paesi

