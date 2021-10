https://it.sputniknews.com/20211020/metaverse-secondo-indiscrezioni-facebook-prevede-di-cambiare-nome-la-prossima-settimana-13378333.html

Nel 1992, lo scrittore Neal Stephenson, scrisse ‘Snow Crash’, un libro di fantascienza cyberpunk nel quale coniava il termine ‘metaverso’. L’autore utilizzò quel termine per descrivere una sorta di realtà virtuale condivisa tramite internet, altamente coinvolgente, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. Quel termine oggi è diventato di uso comune e indica l’idea più generale di un mondo complesso e integrato di servizi interattivi e online, con possibilità di esperienze di realtà aumentata.Secondo The Verge, Mark Zuckerberg avrebbe intenzione di discutere il cambio di nome della società alla prossima conferenza annuale ‘Connect’ che si terrà il 28 ottobre, per concentrarsi sulla "creazione del metaverso".Secondo il rapporto, il restyling molto probabilmente presenterà l'app blu di Facebook come uno dei tanti prodotti gestiti da un'azienda madre che supervisiona anche Instagram, WhatsApp, Oculus e altre società.The Verge fa notare che in un'intervista con Zuckerberg questa estate, il fondatore dell'azienda averva mostrato tutto il suo interesse per il metaverso.“È un grande obiettivo, e penso che sarà una parte importante del prossimo capitolo del modo in cui Internet si evolverà dopo l'Internet mobile. E penso che sarà anche il prossimo grande capitolo per la nostra azienda, che punta davvero in questo settore", aveva detto in quella occasione.

