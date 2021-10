https://it.sputniknews.com/20211020/medici-rivelano-come-distinguere-la-tosse-da-covid-da-una-comune-13394706.html

Medici rivelano come distinguere la tosse da Covid da una comune

Gli esperti intervistati dal Mirror hanno raccontato come riconoscere la tosse caratteristica provocata dall'infezione del coronavirus SARS-CoV-2. 20.10.2021, Sputnik Italia

Secondo i medici, circa il 68% dei malati di Covid-19 si lamentava di una tosse secca. Questo è il secondo sintomo più comune dell'infezione. Nei pazienti contagiati dal coronavirus, la tosse è spesso più "profonda, che parte dai polmoni" e anche senza catarro, si afferma nell'articolo. Gli esperti chiariscono che questo sintomo può indicare altri disturbi provocati da allergie, fumo, asma o malattia da reflusso gastroesofageo.I medici raccomandano in questi casi di non cimentarsi nell'autodiagnosi, ma di consultare un medico. In caso di tosse prolungata, febbre, perdita dell'olfatto e del gusto, bisogna fare un tampone molecolare per rilevare l'infezione da coronavirus, hanno concluso gli esperti.

