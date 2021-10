https://it.sputniknews.com/20211020/mascherina-obbligatoria-pregliasco-la-useremo-anche-in-futuro-13389639.html

Mascherina obbligatoria, Pregliasco: "La useremo anche in futuro"

Mascherina obbligatoria, Pregliasco: "La useremo anche in futuro"

Secondo il virologo dovrà essere usata "in condizioni particolari" perché "l'immunità di gregge non è di fatto raggiungibile". È il "nuovo galateo" dell'era Covid.

Quando, all’inizio della pandemia, si diceva che il Covid avrebbe cambiato per sempre le nostre vite, forse si pensava anche a questo: il “nuovo galateo” della mascherina. Per i virologi, come Fabrizio Pregliasco, dell’Università Statale di Milano, potremmo, infatti, non doverla abbandonare mai del tutto.In un’intervista ai microfoni di Rai News24, ripresa dal Tempo, Pregliasco ha spiegato, infatti, che il dispositivo di protezione individuale è “un accessorio che nel prossimo futuro dovremmo ancora usare in condizioni particolari", perché "l'immunità di gregge non è di fatto raggiungibile”.Il professore, però, è ottimista. Stavolta, dice, si vede “davvero” la “luce in fondo al tunnel”. Tuttavia, ci tiene a sottolineare, la “prudenza” è essenziale.Il “vero banco di prova”, spiega l’infettivologo, saranno i prossimi mesi. L’inverno potrebbe portare con sé un colpo di coda del virus, complici le basse temperature che agevolano la sua diffusione. “Nell'ottica delle riaperture e del rilassamento rispetto allo scorso anno, - ha spiegato Pregliasco a Rai News24 - ci aspettiamo una ripresa del virus influenzale, che era scomparso, e degli altri virus stagionali”.Proprio dall’andamento dei contagi nei prossimi mesi dipenderà, secondo il virologo, l’opportunità o meno di somministrare la terza dose di vaccino.Nel frattempo, è l’appello, “dobbiamo tendere alla massima vaccinazione possibile e più velocemente”. Anche se, precisa, “il virus circola nel mondo, quindi nuove varianti potranno esserci”.

Irina Derefko Chiedo a voi di Sputnik. Come mai continuate a scrivere che questo pagliaccio è un virologo, quando non lo è? 0

