Lavrov: “Daesh e al-Qaeda cercano di sfruttare l'instabilità in Afghanistan”

Rappresentanti del nuovo governo afghano del movimento talebano* sono arrivati a Mosca insieme a delegati di altre dieci potenze regionali per consultazioni... 20.10.2021, Sputnik Italia

La situazione in Afghanistan dopo il cambio di potere a Kabul il 15 agosto rimane instabile e i gruppi terroristici, ovvero Daesh* e al-Qaeda*, stanno cercando di sfruttarla a loro vantaggio, ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov durante un incontro del "formato di Mosca".Lavrov ha poi suggerito che tra le principali cause dell'instabilità esistente vi siano problemi umanitari, socioeconomici e finanziari, nonché il mancato riconoscimento internazionale delle nuove autorità di Kabul.Lavrov ha osservato che al momento non c'è alternativa all'attuale equilibrio di potere in Afghanistan, che è stato stabilito il 15 agosto, quando il presidente del paese, Ashraf Ghani, è fuggito e i talebani hanno preso Kabul.Finora nessuna nazione straniera ha ufficialmente riconosciuto le nuove autorità afgane, Russia compresa, anche se molti mantengono di fatto contatti con loro.*Talebani, Daesh (noto anche come ISIS o IS) e al-Qaeda: Organizzazioni terroristiche bandite in Russia e in molti altri paesi

