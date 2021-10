https://it.sputniknews.com/20211020/la-virologa-ilaria-capua-il-virus-circola-ancora-bisogna-portare-le-mascherine-13378515.html

La virologa Ilaria Capua: il virus circola ancora, bisogna portare le mascherine

La virologa Ilaria Capua: il virus circola ancora, bisogna portare le mascherine

La virologa e ricercatrice, deputata dal 2013 al 2016, ha dichiarato che non si può affatto abbassare la guardia: il virus è ancora tra noi, in Gran Bretagna... 20.10.2021, Sputnik Italia

La professoressa, direttrice dell'Uf One Health Center della Florida, noto centro di ricerca e sviluppo sul benessere ''a tutto tondo'' di piante, animali ed esseri umani, ha dichiarato che ''il virus continua a circolare, non è finita''.La virologa è intervenuta alla nota trasmissione di La7 Dimartedì, condotta da Giovanni Floris, portando ai telespettatori un messaggio ben chiaro:Ha poi invitato al rispetto delle norme del green pass, dicendo che il governo deve fare scelte per proteggere la maggioranza delle persone e, per questo, ''ha messo a disposizione degli strumenti per tornare a lavorare''.

