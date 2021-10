https://it.sputniknews.com/20211020/la-richiesta-del-sindacato-uil-bologna-usare-green-pass-per-far-emergere-il-lavoro-nero-13386833.html

La richiesta del sindacato Uil Bologna: usare green pass per far emergere il lavoro nero

La richiesta del sindacato Uil Bologna: usare green pass per far emergere il lavoro nero

In effetti, con un incrocio di dati, in teoria, sarebbe possibile, ma il Garante per la privacy sarebbe d’accordo a consentire questa cessione di dati personali?Intanto, Carmelo Massari, coordinatore Uil Bologna, dice:Poi il sindacalista precisa che, come richiesto dalla segreteria nazionale della Uil, loro restano per la vaccinazione obbligatoria, ma visto che ora il Green pass c’è, perché non approfittarne?Il sindacalista, poi, ricorda che in Emilia Romagna “vi sono 97.775 imprese, di cui 83.600 attive. Nel 2020, l'ispettorato del lavoro, insieme all'Ausl e ai Carabinieri, ha compiuto, nell'area metropolitana bolognese, 'solo' 1.945 ispezioni Covid”.Il nodo, infatti, “sta nei pochi ispettori a disposizione della struttura. Ecco perché, come sindacato, al tavolo governativo, abbiamo chiesto non l'assunzione di 2.500 ispettori, come proposto dal Governo, bensì di 5.000” ispettori del lavoro.Anche se gli ispettori veri e propri saranno soltanto 2.100, gli altri 200 saranno ingegneri e tecnici. Il bando di concorso è atteso in uscita a breve, per un totale di posti pari a 2.300. Con molta probabilità, potranno accedere al concorso solo laureati in materie giuridiche o equipollenti.

