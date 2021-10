https://it.sputniknews.com/20211020/kamikaze-contro-i-politici-in-chat-no-vax-perquisito-dalla-digos-45enne-fiorentino-13390292.html

"Kamikaze contro i politici" in chat no-vax: perquisito dalla Digos 45enne fiorentino

L'uomo era già noto alle forze dell'ordine; la denuncia è partita da uno dei membri della chat allarmato dai propositi del 45enne. 20.10.2021, Sputnik Italia

Dopo aver usato frasi minacciose su una chat no-vax, chiedendo l'invio di attentatori suicidi contro "questi politici criminali corrotti", un 45enne di Firenze si è ritrovato la Digos in casa per una perquisizione, durante la quale gli agenti hanno trovato un vero e proprio arsenale di armi bianche appartenenti all'uomo, noto già alle forze dell'ordine, tra cui alcuni pugnali, un machete, un'accetta, tirapugni, un manganello telescopico, stelle con lame e punte affilate e una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso.Agli agenti l'uomo avrebbe dichiarato di non aver mai avuto intenzione di protestare in modo violento e di concretizzare le sue minacce.

msan.mr

Questo governo sembra più preoccupato del green pass o vero carta verde, e del suo simmetrico vaccinale, che dell'economia di questo Paese. Ritornano ad essere troppo presenti la figura del magistrato e del poliziotto. Ma che cosa volete che un frustrato da tanta confusione istituzionale,mediatica e sanitaria, possa fare se non che sfogarsi brutalmente? Pensate veramente signori del Nulla, che una persona in un aleatorio commentario o social che sia, questo signore incazzato, possa veramente mettere in difficoltà le istituzioni? Si tratterebbe dunque di un governo governo di carta! Ma lasciate che le persone arrabbiate possano anche sfogarsi e non impegnate i tutori dell'ordine pubblico in operazioni di controllo così squallide! Perchè non non li impegnate nei campi Rom di e sicuri che non si vaccina nessuno? E che dire di tutti i clandestini senza domicilio e sparsi ovunque? Certamente non saranno vaccinabili! E della mafia nigeriana?Quella si, lasciamola proliferare e demolire genera

