In Finlandia avviato primo processo per elusione del test anti-Covid

Il primo caso di elusione dei test sul coronavirus è iniziato in Finlandia, secondo quanto riportato mercoledì dal canale di stato YLE. Tre persone sono attualmente in attesa di giudizio, ma il numero potrebbe salire a 63 di quelli che si sono rifiutati di sottoporsi al test per il Covid. In precedenza è entrato in vigore un emendamento provvisorio alla legge sulla lotta alle malattie infettive, secondo il quale un adulto che consapevolmente o per negligenza si sottrae al test per il coronavirus può essere punito con una multa.

