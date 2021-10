https://it.sputniknews.com/20211020/green-pass-coldiretti-nei-campi-1-lavoratore-su-2-da-paesi-in-cui-si-usa-sputnik-v-13393912.html

Green pass, Coldiretti: nei campi 1 lavoratore su 2 da Paesi in cui si usa Sputnik V

Green pass, Coldiretti: nei campi 1 lavoratore su 2 da Paesi in cui si usa Sputnik V

Coldiretti plaude l'apertura della Ue al riconoscimento di singoli Paesi del vaccino russo anti-Covid Sputnik V per l'ottenimento del green pass. 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T22:42+0200

2021-10-20T22:42+0200

2021-10-20T22:42+0200

italia

agricoltura

lavoro

vaccino

lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/591/09/5910920_0:313:6000:3688_1920x0_80_0_0_9ad056c0cc40b2227b9c56c5d4d3bd12.jpg

Coldiretti ha espresso in una nota il proprio gradimento per l'apertura dell'Unione Europea al riconoscimento della vaccinazione contro il Covid con il siero russo del Centro Gamaleya, rilevando che nel settore agricolo italiano 1 lavoratore straniero su 2 proviene da Paesi in cui l'immunizzazione contro il coronavirus avviene con l'uso di Sputnik V e che in questo periodo, dove si sta per concludere la vendemmia e sta per iniziare la raccolta delle olive, è di fondamentale importanza non avere problemi con la manodopera.A proposito dell'apertura della Ue, Coldiretti ha ricordato che l'Italia ha già un accordo sul riconoscimento del vaccino russo con San Marino.Coldiretti ricorda che il numero di lavoratori immunizzati con Sputnik o col vaccino cinese Sinovac nel settore agricolo è pari a circa 180mila.In precedenza il portavoce della Commissione Europea Christian Wigand aveva ribadito che "di base è una decisione nazionale" il riconoscimento del vaccino russo anti-Covid Sputnik V.Prima ancora l'ufficio stampa dell'Agenzia Europea per i Medicinali (Ema) aveva riferito che emissari del regolatore europeo avrebbero potuto effettuare nuove ispezioni in Russia una volta ricevuti nuovi dati sul vaccino contro il coronavirus Sputnik V. Ricordiamo che il siero anti-Covid russo del Centro Gamaleya è ancora in fase di rolling review da parte dell'Ema.

https://it.sputniknews.com/20211005/sputnik-v-gli-scienziati-russi-cambiano-il-metodo-di-studio-per-adeguarsi-alle-richieste-dellema-13185139.html

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, agricoltura, lavoro, vaccino, lo sviluppo del vaccino russo contro il coronavirus, green pass