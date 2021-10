https://it.sputniknews.com/20211020/google-maps-utente-di-reddit-scopre-un-piccolo-dinosauro-errante-su-un-lago-salato-cileno-13371301.html

Google Maps, utente di Reddit scopre un “piccolo dinosauro errante su un lago salato cileno”

Un utente di Google Maps, curiosando tra i vasti deserti salati del nord del Cile, si è imbattuto in un'immagine che sembra mostrare un "piccolo dinosauro che vagava su di un lago salato".L'utente stava cercando un posto sul sito, quando si è imbattuto in questa scoperta nel paese sudamericano, ha scritto il britannico Daily Star."Ho trovato qualcosa in una pianura salata in Cile", ha scritto l’utente di Reddit, che sul social ha pubblicato lo strano screenshot.La misteriosa scoperta ha suscitato reazioni per lo più divertite sul social, pur se non si può dire che lo stupore sia stato grandissimo. Gli utenti sembrano piuttosto abituati alle scoperte stravaganti sul servizio internet geografico sviluppato da Google.Non raramente vengono individuati appezzamenti di terreno completamente oscurati in luoghi in cui è impossibile sospettare possano esservi segreti militari e che, di volta in volta, vengono scherzosamente denominati dai navigatori ‘Area 51’, come la base segreta americana sulla quale si tramandano leggende sugli UFO, oppure ‘Lost’, dal nome della serie televisiva.Uno dei casi più curiosi è quello dell’utente che ha scoperto l’indicazione di un fast food della Burger King nel mezzo di un’isola disabitata al largo delle coste dell’Oman.

