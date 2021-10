https://it.sputniknews.com/20211020/furbetti-del-reddito-di-cittadinanza-in-109-denunciati-a-bari-13379569.html

Furbetti del Reddito di Cittadinanza, in 109 denunciati a Bari

Denunciate 109 persone a Bari per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza, creando alle casse dello stato una perdita pari a 900 mila euro. 20.10.2021, Sputnik Italia

Le persone riuscivano a percepire il reddito di cittadinanza, nonostante fossero stati condannati per reati di mafia, tra cui spaccio di droga e omicidio. Il sostegno al reddito non è previsto per chi ha commesso reati penali.Ad accorgersi dell’illecita percezione del reddito di cittadinanza la Guardia di Finanza, che ha così allertato l’Inps, affinché bloccasse l’erogazione.Tra i percettori del reddito di cittadinanza anche esponenti di spicco dei clan mafiosi, attivi tra le province di Barletta, Trani e Andria. Costui, in particolare, risulta essere condannato in via definitiva per il reato di associazione mafiosa e per il tentato omicidio di un affiliato ad un clan mafioso rivale.A ricevere impropriamente il reddito di cittadinanza erano i conviventi dei boss e degli esponenti dei clan Capriati e Di Cosola, oltre al clan Cannito-Lattanzio.L’operazione Veritas, come l’hanno definita le Fiamme Gialle, getta ancora una volta luce su un fenomeno esteso su tutto il territorio nazionale.Il nuovo reddito di cittadinanzaIl reddito di cittadinanza è in scadenza il 31 dicembre del 2021, ma il governo Draghi ha già annunciato il suo prolungamento per tutto il 2022.Il reddito di cittadinanza sarà rifinanziato con fondi aggiuntivi, attraverso la manovra economica in via di definizione, ma è prevista una sua revisione.

