Fukushima: il neo-premier Kishida conferma, si procederà con il rilascio d'acqua radioattiva in mare

Fukushima: il neo-premier Kishida conferma, si procederà con il rilascio d'acqua radioattiva in mare

Avanti tutta con il rilascio di acqua radioattiva in mare, lo conferma il neo-assunto premier Kishido. L'infausta idea è stata mossa l'ispezione per i lavori... 20.10.2021, Sputnik Italia

Nonostante i timori degli abitanti e dei pescatori delle zone limitrofe al sito, luogo dell'incidente nucleare, il neo-premier ha fatto sapere che ''lo sversamento è reso necessario per ultimare il processo di bonifica del sito''. Lo riporta Tgcom24.Non è in effetti fattibile uno stoccaggio di una così grossa quantità d'acqua contenente l'isotopo, se si tiene conto del fatto che ogni giorno si sommano i serbatoi nuovi a quelli vecchi, e nell'area adiacente alla centrale si è già arrivati alle mille cisterne.Il progetto, chiamiamolo così, previsto dal governo e dalla Tepco, società che gestisce la centrale (Tepco sta per Tokyo Eletric Power), prevede l'inizio dello sversamento in mare del liquido contaminato a partire dal 2023.In tale previsione, il premier, anche per rassicurare gli altri paesi circa la gestione di una tale emergenza, e soprattutto dell'acqua radioattiva, si è detto disposto a fornire ogni dato sulla gestione ed il massimo livello di trasparenza possibile.Ad oggi, 9 sono le centrali nucleari attive nel paese. Prima di Fukushima, le centrali atomiche attive erano ben 54. Ora, nonostante l'incidente e la politica internazionale sempre più green, si vuole comunque nel Paese tornare ad un utilizzo massiccio del nucleare per la produzione di energia.

aurora.17 Fuori di zucca e poi blatrano di energia pulita. Piacerebbe sapere cosa ne pensano i famosi green inventati dal capitale come la sig.na greta ma soprattutto i paesi confinanti con il Giappone, i pescatori e gli ultimi della catena alimentare: gli umani che si nutrono anche di pesce. Forse i giapponesi invece di sversare l'acqua radioattiva in mare potrebbero metterla sotto casa del ministro cingola(to)ni e di tutti quelli che in italia vogliono il nucleare. Potremmo verificare a quel punto che cosa dicono e se sono ancora d'accordo. 0

