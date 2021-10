https://it.sputniknews.com/20211020/francia-partecipante-alle-proteste-condannato-a-6-mesi-di-liberta-vigilata-per-manifesto-antisemita-13387839.html

Francia: partecipante alle proteste condannato a 6 mesi di libertà vigilata per manifesto antisemita

Francia: partecipante alle proteste condannato a 6 mesi di libertà vigilata per manifesto antisemita

Una partecipante a una protesta contro i permessi sanitari a Metz, in Francia, è stata condannata a 6 mesi di libertà vigilata per un poster antisemita... 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T20:47+0200

2021-10-20T20:47+0200

2021-10-20T20:47+0200

francia

antisemitismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12506830_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fa870b1623aae62c4cb03876b3975da9.jpg

Secondo quanto riferito, il tribunale ha ritenuto l'insegnante tedesca di 33 anni "colpevole di incitamento all'odio razziale", per aver mostrato un poster antisemita durante una manifestazione a Metz il 7 agosto.Sotto lo slogan, la parola "traîtres" ("traditori"). Come riportato dal quotidiano Libération a fine luglio, lo slogan è stato utilizzato da alcuni manifestanti contro le misure sanitarie in Francia e contiene un riferimento antisemita, incolpando gli ebrei, in questo caso, della pandemia e della politica di vaccinazione.

Superbianco Juden Palestine apartheid Ogni cag*** é antisemita, gli ebrei non sono piú da prendere sul serio, criticare Israele Stato nazista di apartheid é antisemita, chi paragona green pass a leggi razziali é antisemita, chi dice che Israele dà 73 anni fa pulizia etnica e genocidio degli indigeni palestinesi é antisemita. Come si può, a questo punto, secondo gli ebrei sionisti, essere per i diritti umani e non antisemiti? 0

marco paradigma L'anti ebraismo è un dovere nazionale. 0

2

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francia, antisemitismo