https://it.sputniknews.com/20211020/fondi-della-banca-centrale-dellafghanistan-rimarranno-congelati-negli-usa-13374188.html

Fondi della Banca centrale dell'Afghanistan rimarranno congelati negli USA

Fondi della Banca centrale dell'Afghanistan rimarranno congelati negli USA

Gli USA non intendono restituire i fondi della Banca centrale afgana ai talebani* saliti al potere nel Paese, ha affermato il vicesegretario al Tesoro... 20.10.2021, Sputnik Italia

2021-10-20T08:18+0200

2021-10-20T08:18+0200

2021-10-20T08:18+0200

mondo

politica

economia

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/822/70/8227080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_50ebaad59b36b7be04aaeb67e17609bb.jpg

Il funzionario ha dichiarato che "non vede una situazione" in cui i talebani potrebbero ottenere l'accesso a questi fondi.I media statunitensi avevano precedentemente affermato che l'amministrazione del presidente degli USA Joe Biden ha preso la decisione di congelare l'attivo della Banca centrale afghana lo scorso 15 agosto, giorno in cui i talebani sono entrati nella capitale Kabul, occupando il palazzo presidenziale.L'amministrazione afghana formata dai rappresentanti del movimento radicale Talebani si è rivolta più volte a Washington con una richiesta di sbloccare le riserve statali afghane. Tuttavia, come sottolineato da Washington, le decisioni degli Stati Uniti e di altri paesi occidentali riguardo aiuti finanziari all'Afghanistan dipenderanno dai prossimi passi dei talebani.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

marco paradigma In altre parole, quei fondi non ci sono più. Gli americani li hanno già spesi per finanziarsi l'occupazione illegale dell'Afghanistan. 0

1

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, economia, afghanistan