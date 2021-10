https://it.sputniknews.com/20211020/festa-del-cinema-quentin-tarantino-riceve-dalle-mani-di-dario-argento-il-premio-alla-carriera-13377882.html

Festa del cinema: Quentin Tarantino riceve dalle mani di Dario Argento il premio alla carriera

Festa del cinema: Quentin Tarantino riceve dalle mani di Dario Argento il premio alla carriera

Il regista accolto a Roma da una folla di fan che lo hanno applaudito ad ogni battuta. Tarantino premiato da un Dario Argento in visibilio. 20.10.2021

Di fronte ad una sala gremita di fan l'attore e regista americano ha ricevuto dalle mani di un'estasiato Dario Argento, il premio alla carriera.Dario Argento, nel porgere il premio a Quentin, ha dichiarato:Il regista americano ha risposto alle domande dei fan con sarcasmo e con l'intelligenza che lo contraddistingue, ottenendo in risposta numerosi applausi. A sorpresa, durante la consegna del premio, sono arrivati ben tre video di congratulazioni da parte di tre noti attori che hanno lavorato con il maestro: John Travolta, Chirstopher Walz e Samuel Jackson. Nella lunga intervista che ha avuto luogo alla consegna del premio, con Antonio Monda, noto giornalista ma anche scrittore, documentarista ed organizzatore di eventi e festival importanti in giro per il mondo, sono stati toccati molti argomenti, alcuni simpatici, come quando il regista ha raccontato di avere un po' "ritoccato" il suo curriculum vitae agli esordi, asserendo di aver partecipato a ben due film di Romero, e di Godard, e quando ha raccontato come fin da subito la sua passione si sia spostata dal recitare all'essere dietro la macchina da presa. Poi ha ricordato Ennio Morricone, suo compositore preferito e che ha dato al regista alcune sue indimenticabili colonne sonore, come in Kill Bill, Bastardi senza gloria e Django. Il regista ha ricevuto una standing ovation dal pubblico che ha provato a fine premiazione a raggiungerlo per avere degli autografi, ma Quentin, come uno degli eroi dei suoi film, se ne è scappato via.Tarantino aggiunge poi che non disdice l'idea di girare un film in Italia, nello specifico a Cinecittà: ''sarebbe pazzesco''.Sulle critiche ricevute ad esempio per Pulp Fiction, come per altri suoi film, il regista ha riferito che le critiche fanno parte del lavoro alla regia, e che può ovviamente capitare, raccontando però di come all'epoca la cosa lo avesse stupito, dato che pensava di ''aver solo fatto un film divertente sui gangster'':Chiude l'intervista con un aneddoto interessante: tutti ricorderanno il celebre twist ballato in pulp fiction da John Travolta e Uma Thurman. La coreografia del ballo fu inventata da John Travolta, ma Quentin contribuì inventando le mosse che Uma Thurman fa con le mani, piccolo dettaglio che dà colore al momento e che rimane impresso nella memoria di tanti fan del film.Complimenti Quentin, ora i fan aspettano il film girato in Italia.

