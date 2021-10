https://it.sputniknews.com/20211020/erdogan-adattare-lonu-alle-sfide-contemporanee-e-inevitabile-una-sua-riforma-13388053.html

Erdogan: adattare l'Onu alle sfide contemporanee, è "inevitabile" una sua riforma

L'attuale struttura delle Nazioni Unite, in cui i Paesi musulmani non hanno abbastanza diritti, non ha prospettive, e quindi le riforme di questo organismo... 20.10.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Turchia ha ricordato che "l'Onu, nata nel secondo dopoguerra, non risponde più alle sfide contemporanee, è incapace di garantire pace e sicurezza ed è condannata a generare nuove crisi".In precedenza, durante la sua visita in Angola, Erdogan aveva commentato che la "manciata di Paesi" vincitori della Seconda Guerra Mondiale non può decidere il futuro dell'umanità. Ha detto che è inconcepibile che l'architettura della sicurezza globale rimanga la stessa, mentre la diplomazia, il commercio e le relazioni internazionali subiscono trasformazioni radicali.Erdogan ha osservato che "il mondo è più di cinque", alludendo ai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.Secondo il presidente turco, mai prima d'ora i problemi nel sistema delle Nazioni Unite sono stati così gravi ed evidenti, perché le strutture internazionali "hanno fallito tutte le prove".Lavrov: adattare l'Onu alle nuove realtà del mondoC'è bisogno di adattare l'Onu e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite alle nuove realtà del mondo, ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, commentando le parole del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan.Secondo il capo della diplomazia russa, i Paesi in via di sviluppo insistono per aumentare la loro rappresentanza nel Consiglio di Sicurezza.L'Occidente non ha più bisogno di aggiungere seggi al Consiglio di sicurezza dell'Onu e "i Paesi in via di sviluppo di Asia, Africa e America Latina necessitano assolutamente di aggiungersi", ha affermato.

